Skudd løsnet og politimann skadet

En mann var i dårlig forfatning og utgjorde en fare for seg selv - og etter hvert for andre. Han befant seg i et kjøretøy og forsøkte å kjøre ned både helsepersonell og politi.

Skjøt mot bildekkene

En politibetjent ble skadet i en arm og to kjøretøy fikk skader. For å få kontroll på vedkommende ble det lagt ut spikermatte og det ble løsnet skudd mot bildekkene på kjøretøyet. Etter at politiet fikk kontroll på mannen ble han ivaretatt av helsepersonell.

For påkjørsel av tjenesteperson og kjøretøy er det opprettet sak, som etterforskes ved geografisk driftsenhet Rana, Nordland politidistrikt.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet i forbindelse med at politiet har løsnet skudd. Dette sier jourhavende jurist Martin Arneng Varsi, Nordland politidistrikt.

Viser til politidistriktet

Lensmann Tom Giertsen ønsker ikke å kommentere saken overfor Helgelands Blad og henviser til politidistriktet.

Politijurist Martin Varsi ønsker ikke å kommentere hvor hendelsen skjedde.

– Hva kan du si om tilstanden til tjenestemannen som ble skadet?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Varsi.

– Det ble løsnet skudd under aksjonen. Var tjenestemennene væpnet da de rykket ut, eller når ble det gitt ordre til bevæpning?

– Etterforskningen er i en tidlig fase, så omstendighetene må vi komme tilbake til, sier Varsi.