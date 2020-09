Minnemarkering etter Majavasstragedien

Nyheter

Søndag 6. september ble det avholdt en markering ved minnestøtten som ble reist ved Majavatn for å minnes de 24 menn fra Grane, Vefsn, Vevelstad og Trondheimsområdet som ble henrettet i Falstadskogen 8. og 9. oktober 1842. En slik markering har ikke funnet sted siden 2005. Før den tid var det årlige markeringer gjennom et samarbeid mellom Grane kommune og Forsvaret.

Frank Wikene Rødal, sunnmøring som i en periode var bosatt i Mosjøen, har gjennom foreningen Majavasstragedingens Venner i lang tid jobbet for å få gjennomført denne markeringen, som man nå håper på skal bli årviss. Han framhevet sterkt nødvendigheten av at vi ikke må glemme historien, og at kommende generasjoner får muligheten til å bli kjent med den.

Ordfører i Grane Ellen Schjølberg var første taler. Hun oppsummerte historien og nevnte også samenes innsats som grenseloser og deres bidrag til å skjule mennesker som var på flukt.

Gunnar Hojem, som representerte Landslaget for Lokalhistorie, la vekt på de verdier som motstandsstyrkene representerte. Her var det ikke snakk om personlig utbytte. Man forlot sitt daglige arbeid og stilte seg til disposisjon for fellesskapet. Han minnet også på om den rettsløshet og tilfeldighet som rådde. Ingen av rettssakene som ble ført i forkant av henrettelsene var særlig grundige.

Lorentz Aage Langås, 80 år gammel, fortalte i et gripende og engasjerende innlegg om sin fars innsats under krigen. Faren var med i Kompani Linge, og opererte i området i 1942. Særlig vektla han familiene som satt hjemme uten forsørger, og at barna, når far kom hjem etter at krigen var slutt, faktisk møtte en for dem fremmed mann.

Etter at seremonien var avsluttet ble det avholdt årsmøte i foreningen. Ildsjelen Frank Rødal sa seg godt fornøyd med markeringen, og håpet at de kunne få til et nytt styre som vil bidra til at markeringen blir årviss.

Paul Asphaug,

ordfører i Hemnes