Nyheter

Nordland politidistrikt melder på twitter søndag 15.53 at en UP-patrulje har jobbet langs fylkesveien i Brønnøysund og omegn denne helga.

Resultatet: 35 forenklede forelegg for fart, 3 for feil lysbruk og 2 for bruk av mobiltelefon.

Politiet opplyser at det ble gjort tre førerkortbeslag på grunn av høy fart, henholdsvis 89, 89 og 96 km/t i 60-sonen på Trælnes.