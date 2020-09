Havilas to første båter til Kystruten er sjøsatt

Nyheter

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, er selv i Tyrkia for å få med seg at skipene for første gang har saltvann under kjølen. Han uttaler i en pressemelding at han gleder seg over å se skipene flyte og ser frem til å få dem i drift.

- Det skal bli godt å komme i gang med å gi både folk langs kysten og turistene trygg transport og miljøvennlig seilas på verdens vakreste kystreise.

Havila - Havila Kystruten er et familieeid, norsk rederi med hovedbase i Fosnavåg på Sunnmøre. - Havila Kystruten har avtale med Samferdselsdepartementet om å drive fire av de elleve skipene som seiler den klassiske kystreisen mellom Bergen og Kirkenes fra 2021 til 2030. Kilde: Havila

Koronarammet

Havila melder om et halvår der koronapandemien også har påvirket verftet i Tyrkia og bygging av de nye kystruteskipene. Dette betyr ifølge Havila at de to første skipene ikke er klare til nyttår slik planen var opprinnelig. Men Arild Myrvoll sier at med det man vet nå, ser det ut til at det kan bli levering i løpet av første kvartal 2021.

For å få mest mulig fortgang i byggeprosessen tross utfordringene med koronasituasjonen, har skipene blitt stående på land i lenger tid enn vanlig. Slik har man fått effektivisert flere arbeidsoppgaver.

- Det gjør at arbeidet med skipene som nå er sjøsatt har kommet langt på vei når det gjelder rør, maskiner, elektrisitet og innredning.

På tyrkisk vis er det også slik at skipene ikke blir malt før til slutt. Derfor er byggingen kommet lenger enn det kan se ut til, ifølge Havila.

I påvente av de nye skipene har Havila Kystruten fått godkjent to erstatningsfartøy, men etterspørselssituasjonen på kystruten mellom Bergen og Kirkenes er for tiden svært usikker, og behovet for kapasitet ved oppstart av ny kontrakt 1. januar 2021 er under evaluering.

Melder om stor interesse

Havila melder at koronapandemien gjør det vanskelig å være konkret om hva som skjer neste år.

- Men vi registrerer med glede at det er god interesse for Havila Kystruten fra reisebyrå og turoperatører. Vi har stor etterspørsel og gleder oss til å komme i drift, sier Arild Myrvoll.

Havilas nye båter går på LNG. Det hevdes at dette vil kutte CO2-utslippene med 25 prosent mot tradisjonell fremdrift, i tillegg til at skipene har verdens største batteripakker. Det kan gi inntil fire timer seilas helt uten utslipp og støy, oppgir Havila. Skipene har 179 lugarer, og er utstyrte med norske møbler og interiør.

- Vi vil vise fram det beste Norge har å by på. Det gir oss både teknisk gode løsninger til å drive skipet og praktisk gode løsninger for de som reiser med oss, sier Myrvoll.