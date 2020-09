Mammografibussen kommer

Nyheter

I alt 1.050 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på sørsiden av Brønnøy rådhus. Alle som har digital postkasse vil få invitasjonen der.

Sjekk deg for brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller.

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år annethvert år. Regelmessig mammografi er den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

Bildene sjekkes av to røntgenleger

Mammografiprogrammet oppdager om lag 1.300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium. Undersøkelsen kvalitetssikres ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil man bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Nordlandssykehuset.

Mammografibussen vil være i Brønnøysund til 27. oktober.

Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 78 prosent av kvinnene i målgruppen fra Brønnøy kommune.