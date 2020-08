Her kan man møte opp for å bli testet for korona

Nyheter

Brønnøy kommune opplyser mandag i en pressemelding at de endrer lokalisering for sin koronatesting fra og med tirsdag 1. september.

Fra tirsdag vil testing bli gjennomført i et telt i Biskop Rosings gate, like over gaten fra ROP-tjenesten.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen opplyser at det ikke lenger er nødvendig å ringe legekontoret på forhånd for testing. Man kan altså bare møte opp for å bli testet, hvis man oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for testing.

Disse kriteriene er som følger:

Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19

Kommuneoverlegen opplyser at testing foregår med bomullspinner. Så langt er 777 personer testet i Brønnøy kommune. Ifølge Thorkildsen skal 30-35 personer testes i løpet av mandag.

Det opplyses at testing foregår mandag til fredag fra 10-13 i teltet i Biskop Rosings gate.

- Unngå kø som strekker seg inn på hovedveien. Kom heller tilbake senere, står det i pressmeldingen.