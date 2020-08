Nyheter

Hurtigruten bekrefter overfor VG at det har leid ut to av sine skipe, MS Vesterålen og MS Fridtjof Nansen, fra slutten av august til slutten av september til selskapet Truenorth. Selskapet jobber for tiden med innspillingen av den sjuende «Mission Impossible»-filmen med Hollywood-stjernen Tom Cruise.