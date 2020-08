Fylkesrådet bevilger 300.000 kroner til kai i Vevelstad

Nyheter

- Reparasjon av kaia til «Gamle fiskeindustrien» i Vevelstad vil kunne bidra til å sikre at næringsliv og reisende får et brukbart og trygt kaianlegg som i tillegg dekker behov til sikker handtering av gods over sjø. Tiltaket vil også kunne bidra til en positiv utvikling for lokalt næringsliv og gi en bedre tilgang for flere typer av virksomheter, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF).

Prosjektet har en totalkostnad på i overkant av 851.000 kroner, og fylkeskommunen bidrar altså med 300.000 kroner.

Midlene bevilges fra en virkemiddelordning for kommunal infrastruktur og skal bidra til regional utvikling og nyskapning gjennom å gi støtte til fysiske tiltak som blant annet næringsarealer og kaier.