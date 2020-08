Fylket snur: Ferjeavgang gjeninnføres

Nyheter

Ettermiddagsavgangen på fergesambandet Tjøtta – Forvik ble tatt bort da nytt anbud startet opp 1. januar i år.

Nå er den etterlengtede avgangen snart tilbake igjen, melder Nordland fylkeskommune.

- Fra 1. januar 2021 setter vi igjen opp avgangen fra Tjøtta kl. 17.55 med retur fra Forvik kl. 19.15. Den har vært etterlyst som svært viktig både for næringslivet og for pendlere. Jeg er glad vi har klart å kunne prioritere denne inn igjen, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Fornøyd ordfører

Også ordfører i Vevelstad, Torhild Haugann, er svært fornøyd med at avgangen nå kommer på plass igjen.

- Vi ønsker oss selvsagt en god løsning for direktetrafikken som går gjennom kommunen, men det må ikke gå på bekostning av fastboende og lokale næringsaktører. Denne rundturen som nå er tilbake er helt avgjørende for opprettholdelse av bosetning i alle deler av kommunen samt et aktivt næringsliv. Jeg er svært takknemlig for den gode og konstruktive dialogen fylkesråd Bent-Joacim Bentzen og jeg har hatt gjennom lang tid, og for den prioriteringen som nå er gjort. Dette betyr uendelig mye for alle som har vært berørt, sier Haugann i fylkets pressemelding.

Tar bort "kulturturen"

Fylkesråd Bentzen sier at han alltid lytter til lokale innspill når man syr sammen samferdselstilbudet i Nordland. Men han legger til at de økonomiske rammene likevel legger noen føringer.

- Det koster å drive ferge i et fylke som Nordland. Som en del av løsningen tas den såkalte "kulturturen" mandag og onsdag bort, da det har vært signalisert større behov for 17.55-turen. Å legge tilbake denne ettermiddagsavgangen på dette sambandet er rett prioritering. Vi skal ha hele Nordland i bruk, og forsøker å lage best mulig samferdsel for de som bor her, og de som driver næring langs kysten vår, sier Bent-Joacim Bentzen.

"Kulturturen" er en ekstra siste avgang mandag og onsdag kveld som er blitt utført etter behov.

I tillegg til ettermiddagsturen som nå kommer inn igjen, gjøres det en justering slik at siste avgang fra Forvik fredag kveld går hele strekningen til Tjøtta, og lørdag morgen fra Tjøtta og via alle anløpsstedene.

