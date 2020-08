Widerøe vil fortsatt ha «grønne» fly, men har en plan b om det ikke går

Nyheter

I dag flyr Widerøe med Dash 8 100/200 på kortbanenettet. Disse flyene begynner å bli gamle, og nærmet seg også grensen for hvor mange landinger flytypen er godkjent for, 80.000. For å forlenge levetiden for Dash 8 har Widerøe nærmest bygget flyene opp igjen på nytt med nye komponenter, og derfor har produsenten Bombardier og norske luftfartsmyndigheter godkjent en økning i antall landinger til 120.000. Slik skal Dash 8 kunne fly for Widerøe til 2030.