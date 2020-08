Norli Brønnøysund feirer 100 år

Nyheter

25. august 1920 åpnet bestyrer Olufine Trondsen dørene for bokhandelen i nystartede A.S. Brønnøy Avis og Aksidenstrykkeri. Bokhandelen ble kjøpt til det nye selskapet fra postmester Elisa Gotaas, som drev en liten bokhandel på postkontorets utpakkingsrom. Den nystartede avisa overtok Gotaas' aksje på 500 kroner og meldte seg inn i Bokhandlerforeningen. Avisa, trykkeriet og bokhandelen delte på 100 kvadratmeter i Sømnaveien, i Bonagården. Noen år senere ble selskapets navn endret til A.S. Brønnøysunds Avis og Bokhandel.