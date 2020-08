Himmelblåbrygga bygges om

Nyheter

Det tidligere fiskemottaket og nå kafeen på Ylvingen eies av Himmelblå Utvikling AS og Himmelblå Brygge As er driftsselskapet som driver blant annet restaurant, formidling av overnattingstjenester og utleie av kajakk og båter. Himmelblå Brygge AS er også eier av prosjektet «Hinsides Himmelblå» som er et prosjekt som Innovasjon Norge støtter for å utvikle innovative overnattings- og opplevelseskonsepter på Ylvingen med utgangspunkt i tomten det aktuelle bygget står på.