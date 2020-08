Nyheter

Selskapet oppgir at strømforsyningen i Sømna er ute på grunn av feil i nettet.

– Feilsøking pågår. Ukjent rettetid, opplyser HK på egne nettsider.

Strømbruddet skal ha begynt like før klokken syv mandag morgen.

Like etter kl 13 viste Helgeland Krafts oversikt at 485 abonnenter var uten strøm. Like før klokken halv to er dette endret til at 390 abonnenter er uten strøm.