Næringssjefen om Mofjellprosjekt: - Kan bli et tilbud i verdensklasse

Nyheter

Johnsen og selskapet hans Sør-Helgeland Utvikling AS kom med forslaget om gondolbane, tursti, zipline og restaurant på Mofjellet i januar 2018. Sommeren 2018 engasjerte Johnsen et internasjonalt konsulentfirma med fjellprosjekter som ekspertise for å få avklart muligheter og kostnadsestimater.