Tuva skal være med å lede Operasjon Dagsverk nasjonalt

OD organiserer rundt 3000 frivillige på landsbasis i hele Norge og opplyser i en pressemelding mandag at Hamnes er én av elleve ungdommer som sitter i ODs hovedkomité i Oslo og leder aksjonen.

- Jeg ble introdusert for OD allerede i 8.klasse på ungdomsskolen og har holdt på med det siden. Det som fanget oppmerksomheten min til å begynne med, og som holdt opp engasjementet mitt videre var nettopp det at OD er en så god plattform for å kunne aktivt delta for å jobbe mot urett i verden, samtidig som man har det gøy, skaper mange gode vennskap og tilegner seg kunnskap, sier 19-åringen.

Årets OD-kampanje skal støtte flyktninger på flukt fra Sør-Sudan i nordlige Uganda. OD opplyser at over en million mennesker har flyktet fra krigen i Sør-Sudan, og at mange har opplevd drap, mishandling og voldtekt. Prosjektet skal ifølge OD støtte 10.200 ungdommer, med traumebehandling, fred- og forsoningsarbeid, og utdanning.

- Mange tenker at en flyktning bare er en flykning. På denne måten begrenser man menneskene og skaper en barriere mellos "oss og dem". En flykning bærer på drømmer, ambisjoner, håp og potensiale, på lik linje med alle andre, sier Hamnes.

Årets OD-dag er 29. oktober, og internasjonal uke 12.–23. Oktober.