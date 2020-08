Kun tre passasjerer får gå i land i Brønnøysund i dag

Nyheter

Hurtigruteskipet er på vei mot Brønnøysund. Onsdag ettermiddag ble det kjent at fire ansatte om bord er i karantene etter å ha vist symptomer på sykdom.

Brønnøy kommune skriver i en pressemelding i like før klokken 12 torsdag at seks besetningsmedlemmer på skipet er i karantene grunnet symptomer på covid-19-smitte. Prøvesvarene vil ikke foreligge før i morgen.

I den forbindelse har Brønnøy kommune ved smittevernlege Even Thorkildsen snakket med kapteinen og ifølge kommunen gitt følgende beskjed:

- Ingen i land i Brønnøysund bortsett fra tre passasjerer fra Brønnøysund. Smittevernlegen tar kontakt med de som skal ankomme Brønnøysund før de kommer og gir nødvendig informasjon.

Ordfører Eilif Trælnes oppfordrer i dagens situasjon alle til å følge de nasjonale retningslinjer.

- Hvis dere har reist med offentlig transport eller vært på reise og har symtommer på covid-19 sett deg selv i frivillig karantene og ta kontakt med lege via telefon for avtale om testing av covid-19. Pandemien er ikke over, men vi har tro på at dere alle viser hensyn til andre ved å holde én meter avstand og vaske hendene, sier Trælnes.

