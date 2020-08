Nyheter

For de ansatte i Brønnøyskolen har det vært kursdag torsdag. På Salhus skole ble alle Brønnøys assistenter i skole og SFO samlet for et kurs om barn med utfordrende adferd i skolen. Kursholder Emilie Kinge lang bakgrunn som spesialpedagog, førskolelærer og pedagogisk-psykologisk rådgiver og har gitt ut en rekke bøker. Foredraget besto i stor grad av historier fra virkeligheten, samt mange års refleksjoner.

- Ikke tro at du har alle svarene

Foredragsholderen hadde en rekke hjelpsomme tips til å skape en bedre relasjon, men oppsummerer hovedbudskapet slik:

- Vær interessert og nysgjerrig. Tenk høyt sammen med barnet, gjett høyt så barnet kan kommentere. Ikke tro at du har alle svarene selv, forteller hun.

- Hvis jeg skal komme med ett konkret råd til foreldre vil det være å legge inn en rolig stund med barnet for eksempel ved sengekanten. Da kan man prate sammen uten å ha en plan for samtalen på forhånd. Lytt og bli kjent med flere sider av barnet ditt.

Alle trenger en "Alfred"

Kinge trekker fram viktigheten av at alle må ha noen de føler støtter en. Et godt eksempel mange kjenner til er Alfred fra Emil i Lønneberget.

- Når hele bygda synes han er en ramp og hisser hverandre opp har han en som roer helt ned, som han kan prate eller ikke prate med. En som er der og lytter uansett. Denne personen kan redde liv, det har jeg mange eksempler på.

Hun legger til at det ikke alltid er lett.

- Det viktigste verktøyet er samtalen og den kloke nysgjerrigheten til den voksne. Alle kan få en elev opp i halsen og bli frustrert, men det er ditt ansvar at det ikke forblir sånn. Man må gjøre sitt ytterste til å forstå personen man står ovenfor. Jeg vet at blant annet lærerværelser er et sted man ikke alltid tar så mye selvkritikk på hvordan man omtaler barna. Vi må ikke bestemme oss for hvordan noen er før vi virkelig har prøvd å forstå, poengterer Kinge.

Fornøyde arrangører

RKK-leder Morten Linseth hadde organisert kurset sammen med Per Martin Orvik. Han skryter mye av foredraget.

- Det er kjempebra! Vi får ikke så mye metoder, men heller tips til å skape en god kontakt og forståelse. Nå får vi mye historier og .... Etterpå skal vi samles og reflektere sammen om det vi har fått fremlagt i dag.

Vertene og SFO-lederne Tone Bruvoll og Nina Reitan hadde også kun lovord å komme med.

- Vi er veldig fornøyde. Hun snakker direkte til oss og det treffer oss i hjertet. Det er fint å få nye verktøy å jobbe med samtidig med alle innspillene. For å oppnå de resultatene som vi ønsker må vi få til en holdningsendring å få inn større fokus på relasjonsbygging og samtalen.

Viktigheten av assistenter

Både Kinge, Bruvoll og Reitan trekker fram viktigheten av assistentene i skoler, barnehager og SFO.

- Jeg synes ofte assistentene våre er sterkt undervurdert. De får lite kursing, møter og lignende samtidig som de er noen av dem som bruker mest tid sammen med barna, sier Kinge.

SFO-lederne sier seg enig og mener mange ikke skjønner hvor stor jobb det er snakk om.

- Assistentene våre er limet i skolen. Det er de som tar imot barna om morgenen, er med ute i friminuttene og alltid er tilstede. Lærerne klarer seg ikke uten dem. Vi har så mange dyktige folk både med og uten utdanning som tar vare på ungene våre, forteller Bruvoll og Reitan.

- Det har vært så fint i dag å se dem på foredraget. Alle har vært helt stille og notert. De viser en ekte interesse for å utvikle seg, legger de til.