De siste dagene har det vært alvorlige smitteutbrudd i Oslo og flere andre steder i landet. Sømna kommune bestemte seg tirsdag for å stenge kommunehuset i én uke.

Brønnøy har foreløpig ikke planer om det samme.

- Vi føler at vi har kontroll, men følger korona-situasjonen nøye. Alle som skal inn på rådhuset skal bruke håndsprit og registrere seg i resepsjonen, sier ordfører Eilif Trælnes.

Daglige tester

Han får daglige rapporter om smitte-testresultatene fra kommuneoverlegen.

- Jeg åpner mailen i spenning hver morgen. Heldigvis har vi ikke hatt noen nye tilfeller. Totalt er det per i dag gjort 564 tester siden mars, og vi venter på ti prøvesvar, sier Trælnes.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen minner om at det handler om å følge de grunnleggende smittevernreglene.

- Det aller viktigste vi gjør er å vask hendene med såpe og vann eller antibac, holde avstand og vær hjemme hvis du ikke føler deg frisk, oppfordrer han.

Forskjell på private og arrangementer på offentlig sted

Thorkildsen påpeker retningslinjene som gjelder.

- I hjemmet kan man maksimalt samle 20 personer. I bryllup, bursdager og andre arrangementer på offentlig sted, som for eksempel et leid forsamlingshus, kan man ha inntil 200 gjester. Da skal det være plass til å holde én meters avstand mellom folk som ikke bor sammen. Familier regnes som en kohort og kan ha mindre avstand. Arrangøren skal føre en liste over deltakere, redegjør Thorkildsen.

- Og skriv listen på en PC , ikke legg fram penn og papir, oppfordrer han.

Har du symptomene på covid-19 bør du teste deg så raskt som mulig.

- For å bli testet ringer man legekontoret. Man skal ikke møte opp på kontoret. Testingen gjøres i bil i rundkjøringen utenfor inngangen til omsorgssenteret. Vi tester hver ukedag, og søndag om det er presserende, sier Thorkildsen.

- Folk er flinke

Nå skal det leges til rette for å øke testkapasiteten.

- Regjeringen har som mål at alle kommuner skal kunne teste fem prosent av befolkningen ukentlig om nødvendig. For Brønnøy vil det si 400. Vi er i gang med planleggingen for å kunne få det til. Men vi håper selvfølgelig å slippe. Folk har vært flinke, og jeg både håper og tror det vil fortsette slik at vi unngår et smitteutbrudd, sier Even Thorkildsen.