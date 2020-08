Hurtigrute-ansatte har fått munnkurv: - Strider mot Grunnloven, hevder redaktørforeningen

Nyheter

Klassekampen avdekket Hurtigrutens pålegg.

– Vi blir fortalt fra kapteinen og toppledelsen om bord at vi ikke skal snakke med pressen. Nesten hver dag blir vi fortalt at vi ikke skal tro på det vi leser i media. Det er urovekkende. Men vi kan se at folk lekker informasjon fra om bord ut ifra hva vi leser i media. Det sier en ansatt om bord til avisen.

Hurtigruten bekrefter tiltaket i en mail til Klassekampen.

«Det er helt riktig at Hurtigruten, uavhengig av hva slags sak det er snakk om, ber alle ansatte som blir kontaktet av journalister om å henvise til Hurtigrutens kommunikasjonsavdeling», skriver Hurtigrutens pressevakt Øystein Knoph til Klassekampen.

Det får generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen til å reagere. Han er kritisk til Hurtigrutens pressenekt.

– Hurtigruten kan ikke legge slike begrensninger på de ansattes vegne. Det grunnlovsstridig. Det hjelper ikke å vise til at det er vanlig praksis, når det er strider mot Grunnloven, sier Jensen til Klassekampen.

62 personer smittet

MS "Roald Amundsen" har ligget til kai i Tromsø siden 31. juli, etter at det ble oppdaget koronavirus om bord. Totalt har 41 ansatte og 21 passasjerer testet positivt etter å ha reist med skipet.

Grunnloven fastslår at det er ytringsfrihet i Norge. Samtidig har arbeidstakere en såkalt lojalitetsplikt, som innebærer at de må opptre lojalt overfor arbeidsgiver.

- Ansatte frykter for jobbene sine

Klassekampen snakket i forrige uke med en ansatt om bord. Vedkommende fortalte om gjentatte pålegg om å avvise medieforespørsler og at de ansatte om bord frykter for jobben sin dersom de uttaler seg til media, ifølge avisen.

Hurtigruten har fått kritikk for mediehåndteringen og manglende åpenhet om situasjonen, og under politietterforskning.

Rederiet argumenterer for at taleforbudet er til det beste for de ansatte i selskapet.

«Akkurat denne saken er gjenstand for politietterforskning. Det setter begrensninger for hva Hurtigruten og hva enkeltansatte hos oss kan svare på. I tillegg gjør omstendighetene rundt saken at det er ekstra viktig for oss å tilby skjerming for de av våre kolleger som allerede står i en vanskelig og belastende situasjon – og som ikke ønsker å snakke med pressen akkurat nå», skriver Knoph i e-posten til Klassekampen.