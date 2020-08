Torgnes junior avløser far i lederstilling på Toft

Nyheter

Torgnes er 32 år, og kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS, som han har hatt i to år. Før det var han revisor i Deloitte og jobbet i team opp mot større havbruks- og sjømatbedrifter.

Revisor kaster seg ut i merdene Knut Idar Torgnes (30) tok over som daglig leder i Norsk Havbrukssenter Oppdrett på Toft i forrige uke. Over seg har han pappa Arnfinn (konsernsjef) og onkel Paul Birger (styreleder).

Far blir seniorrådgiver

Arnfinn Torgnes, som har hatt lederstillingen fram til nå, fortsetter som seniorrådgiver i konsernet og skal blant annet ha det faglige ansvaret for Norsk Havbruksfagskole AS, som starter opp i januar 2021, undervise ved Havbruksakademiet AS og aktivt bistå i visnings- og rekrutteringsarbeidet.

– Styret i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS er svært glad for at Knut Idar takket ja til tilbudet om daglig leder-stillingen, og ønsker han velkommen til å lede konsernet i en viktig og spennende periode, sier styreleder Paul Birger Torgnes i en pressemelding.

- Samtidig er vi glade for at vi får dra nytte av Arnfinn sin solide kompetanse og erfaring i årene som kommer.

Morselskap

Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS er morselskapet i virksomheten på i Toft i Brønnøy etter at skolevirksomheten til Campus BLÅ AS og Norsk Havbrukssenter AS i sommer forente krefter i arbeidet med å utvikle et nasjonalt ledende kompetanse- og besøkssenter.

Selskapet har følgende heleide datterselskap; Norsk Havbrukssenter Visning AS, Aquaculture Innovation AS, Helgeland Miljøfisk AS, Codfarm AS, Toft Brygge AS, Toftsstranda AS, Havbruksakademiet AS, Norsk Havbruksfagskole AS, Campus BLÅ kurs og konferanse AS.

I tillegg er selskapet største aksjonær i Havbruksakademiet Nord AS, Eco Fjord Farming AS og Bulandet Miljøfisk AS. Selskapet har også søkt om tillatelse til å etablere Campus BLÅ Folkehøgskole.