Nyheter

- Så vidt meg bekjent har det ikke blitt solgt noe dyrere enn 6,350 millioner til nå i Brønnøysund, sier Kristoffer Bjørnvik i Rede eiendom, men påpeker samtidig at en tomt og bolig i Sømnaveien 141 ble solgt for 6,8 millioner kroner i fjor. Dette var imidlertid tilknyttet et utbyggingsprosjekt, hvor det skal bygges flere leiligheter på tomten.