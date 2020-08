Ferjestopp ble kortvarig på Vega-Tjøttasambandet

Nyheter

TTS melder at Igerøy-Tjøtta sambandet igjen er i drift. Ruta gjennopptas.

Det var like før elleve i dag at selskapet meldte om tekniske problemer.

"Det er for øyeblikket ikke ferjeforbindelse mellom Igerøy og Tjøtta. I en trafikkmelding fra TTS går det frem at ferja er innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker", meldte de da. Det fikk straks konsekvenser.

-Elleve biler og fire mc sto igjen til Horn, etter at nesten hele Tjøttakøen flyttet seg over. Det står to bobiler i køen til Tjøtta, meldte Ulf Rakvaag fra Vega.