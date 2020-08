Tariffoppgjøret 2020

Register-tillitsvalgte sier nei til nulloppgjør i koronaåret

Mandag startet tariffoppgjøret på nytt etter at det ble avsluttet i mars på grunn av koronautrbuddet. En time senere ble det brudd i forhandlingene. - Det måtte bli brudd, sier Olav Ellingsen, forhandlingsleder for Parat for Brønnøysundregistrene.