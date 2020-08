Mann døde etter vold med skrujern

Nyheter

Mannen har vært innlagt på sykehus siden voldshendelsen og døde søndag 2. august.

Politiet har endret siktelsen i saken. Den siktede mannen er nå siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

- Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret på et senere tidspunkt i etterforskningen. Den siktede er varetektsfengslet. Han ble besluttet løslatt av tingretten 28. juli, men politiet anket løslatelsen og fikk medhold hos Hålogaland lagmannsrett. Grunnlaget for dette var at en løslatelse kunne støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet. Siktede ble varetektsfengslet i åtte uker, sier Daniella Rivera, politiadvokat i Nordland politidistrikt, i en pressemelding fra Politiet i Nordland.

Hendelsen skjedde i Coop Mega-butikken på Fauske for tre uker siden, ifølge NTB.