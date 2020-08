Nyheter

Stortinget har et mål om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget innen 2025, noe Elbilforeningen mener kan bli vanskelig å oppnå. De mener at elbilandelen burde vært over 50 prosent nå, og nærme seg 60 prosent ved årsskiftet hvis målet skal nås.