Ny tidevannskansellering på Ylvingen

Nyheter

Ylvingen rammes igjen av at det er for grunt ved ferjeleiet. TTS melder søndag kveld at signalanløp til Ylvingen på avgangen fra Igerøy kl. 06.30 mandag morgen er kansellert på grunn av lavt tidevann.

Følg skipstrafikken her.

Forsker mener hurtigbåtanløp etter behov gir et dårligere tilbud Fire av ti hurtigbåtanløp i Nordland skjer på anrop. – De reisende får et dårligere tilbud, sier professor Gisle Solvoll ved Nord universitet.