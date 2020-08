Arbeidstilsynet kan ikke gripe inn mot underbetalende jordbærbønder

Nyheter

Både Per Olaf Lundteigen (Sp) og Heidi Nordby Lunde (H) reagerer etter at FriFagbevegelse har skrevet om polske jordbærplukkere som fikk utbetalt 60 kroner timen av en bonde på Hadeland. Minstelønna for sesongarbeid i jordbruket ligger på 123,15 kroner timen, men på den aktuelle gården er de satt til akkordarbeid som gjør at lønna ligger mye lavere.