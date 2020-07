Fylket forlenger sommerrutene, så mange får oppleve Nordland

Nyheter

- Værmeldingene er gode og vi ønsker at enda flere skal få muligheten til å oppleve alt Helgeland har å by på. Derfor forlenger vi nå sommerrutene. Ekstrafergene vil også gå neste uke og sommerrutene til Vega er forlenget til og med 16. august sier fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Dette er rutene

Horn – Vega og Tjøtta – Vega sommersesongen forlenget til 16.08.20

Jektvik – Kilboghamn – full supplering med 3 ferjer tom 09.08.20, 2 ferjer fram til 1. september

Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy – B-ferja går ekstra på lørdager tom 15.08.20.

Vega – Tjøtta - større ferje tom 09.08.20.

Horn – Vega økt kapasitet på ferga

Anddalsvåg – Horn Ekstraferje fram til 09.08.20

Nesna – Levang – økt kapasitet tom 16.08.20.

Tjøtta – Forvik - MF Fosen forlenget tom 09.08.20.

Vennesund – Holm – Full supplering tom 09.08.20

Festvåg – Misten – sommersesong tom 16.08.20

