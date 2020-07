Først var det problemer, nå skryter brannvesenet

Nyheter

Brønnøy brann- og redning avdeling Vega kjørte søndag runder på øya og drev litt forbyggende arbeid for å se på parkering langs veiene, samt avstand mellom bobiler som har campet.

Positive tilbakemeldinger

– Tidligere på dagen var det nesten ikke fremkommelig med brannbilen, men nå på ettermiddagen hadde stort sett alle klart å forholde seg til at det må tas hensyn til at utrykningskjøretøy skal ha muligheten til å komme frem. Alle vi snakket med var veldig positive til at brannetaten kjørte en slik runde med forbyggende øyne, på områdene med stor pågang av besøkende, skriver utrykningsleder Olaf Marken i en melding.

Da de kjørte rundt på kvelden gikk det fint å passere med brannbil hele veien, men han forteller at det ikke hadde vært mulig i 12-tida.

For sikkerheten

– Da var det 40 bobiler innerst ved Sundsvoll. De sto veldig tett, mange sperret delvis veibanen, man kom forbi med biler, men ikke med en bobil eller i alle fall ikke en brannbil. Vi har kjørt noen forebyggende runder denne uka vi har hatt utvidet brannvakt, og de har vært godt mottatt blant dem som har campet. De setter tydeligvis pris på at man gjør disse rundene. Det er for deres sikkerhet at vi må kunne komme oss frem om det er en brann i telt eller campingbil eller for den saks skyld en hendelse i trappa. Når varmen kom i dag økte også aktiviteten, sier han.

Brannvesenet henstiller til at folk må tenke på hvordan de parkerer, slik at utrykningskjøretøy kan komme frem.