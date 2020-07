Nordland har størst trafikkvekst

Nyheter

Tallene bekrefter inntrykket av at årets sommertrafikk i stor grad har gått nordover.

– Trafikktallene viser til dels store endringer fra sommeren i fjor, konstaterer Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Veg, sted Antall kjøretøy i uke 29 i år Endring fra uke 29 i fjor E18, Lillesand 147.073 + 9% E16, Filefjell 14.602 + 12% Rv. 13, Hovland ved Sørfjorden 23.866 + 10% E6, Vingrom ved Lillehammer 121.591 + 11% E6, Grønnbakken på Dovrefjell 46.756 + 20% E6, Sørelva på Saltfjellet 31.369 + 36% E10, Vestvågøy i Lofoten 49.395 + 9% E69, Skarsvågkrysset ved Nordkapp 6.117 - 36% E6, Svinesund 41.384 - 76%

– Det er all grunn til å anta at det er et resultat av koronasituasjonen og de mange oppfordringene til nordmenn om å feriere i eget land dette året. Samtidig har det inntil nylig ikke vært mulig for utenlandske turister å komme hit. Økningen i trafikken over Saltfjellet er svært stor. Det er tydelig at det er spesielt mange som reiser til og fra Nord-Norge.