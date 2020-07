Slik tar du vare på telefonen din i sommer

Nyheter

Salgssjef i Elkjøp Norge, Sefin Adam melder i en pressemelding om tipsene som skal få telefonen trygt gjennom sommeren.

Den aller største faren for telefonen er vann. Selv om nye smarttelefoner tåler litt sprut og vanlig fuktighet, tåler de færreste en dukkert. Hvis telefonen havner i ferskvann kan man tørke den ut med ris.

- I noen tilfeller kan ris hjelpe deg med å tørke ut en mobiltelefon. Ta ut SIM-kortet og tørk det, men la porten stå åpen. Så setter du mobilen i en bolle med ukokt ris. Risen vil da trekke til seg fuktigheten, men det er ikke alltid det virker, opplyser Adam.

Ikke bruk hårføner

Videre meldes det om at man ikke skal bruke hårføner for å redde mobilen. Det vil kanskje tørke bort vannet, men faren for overoppheting er stor og det er en sjanse for at fuktighet kan bli fanget inne i telefonen som kan føre til rust eller kortslutning.

Reparer den så fort å mulig

Har du vært uheldig og knust telefonen din, anbefales det å få den fikset så fort så mulig. Har du først fått sprekker i glasset står du i fare for å ødelegge telefonen enda mer. Mobilen tåler heller ikke sprut eller fuktighet like bra når skjermen er knust.

- Det går raskt å bytte den, og telefonen blir like god som ny etterpå. Det er mye billigere å bytte skjerm, enn å kjøpe en helt ny telefon. De fleste telefoner tåler litt vann, men når skjermen er skadet et det åpent rett inn til komponentene og da skal det ikke mer enn en regnskur eller at telefonen ligger i en fuktig lomme for at den skal ta permanent skade, advarer Adam.

Ikke legg telefonen i kjøleskapet

Om sommeren er overoppheting et større problem for de fleste, det samme om vinteren når batteriet tappes i kaldt vær. Unngå å la telefonen ligge i direkte sollys, da er det fort gjort å at den blir overopphetet og kan slutte å funke. I verste fall kan delene inni telefonen smelte.

- Telefonen kjøler du ned på samme måte som du ville kjølt deg selv ned. Selv om det kan være fristende for at det skal gå fortere, skal du absolutt ikke legge mobilen i kjøleskapet. Den raske endringen i temperatur kan komme til å skape kondens. Kondens på utsiden er lett i tørke av, men kondens på innsiden av telefonen kan gi alvorlige fuktskader, sier salgssjefen.

Kliss hører med sommeren

Har du klart å få is eller solkrem i telefonen betrygger salgssjefen en enkel måte å få det ut på.

- Om du er så uheldig å få solkrem eller jordbæris inn i en av åpningene kan løsningen være litt mykt tørkepapir rullet rundt en tannpirker. Som alltid er det viktig å være ytterst forsiktig der inne, sier han.