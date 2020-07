Nyheter

Selv om vi alle er under koronaens svøpe, så har ekteparet Aage og Tove Oxholm sammen med Karin Trøan fått sydd i hop et opplegg med smykkekunst, folkesang og akvareller med kunstnerne Elfi Sverdrup og Claes Werdenhoff. Persplassen har i tillegg stilt seg til disposisjon, slik at det ble matservering under åpningen av kunstutstillingen.