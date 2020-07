Helgelandssykehuset har ansatt prosjektdirektør

Nyheter

Aas var inn til oktober i fjor administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag, og før det administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.

- Jeg er svært glad for at Torbjørn Aas har takket ja til å bli vår nye prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset. Han har en helt unik bakgrunn og erfaring som jeg er overbevist om vil bety mye for prosjektet vårt på Helgeland – å skape landets beste lokalsykehus, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF, i en pressemelding.

- Kunne ikke si nei

- Utfordringen med å skape Nye Helgelandssykehuset sammen med Helgelandssykehuset og hele Helgeland kunne jeg ikke si nei til. Dette er en fantastisk mulighet for oss alle til å skape framtidens sykehustilbud på Helgeland, og det vil jeg veldig gjerne bidra til, sier Torbjørn Aas.

Han begynner i stillingen som prosjektdirektør 1. september 2020 og vil ha kontor i sykehuset i Sandnessjøen.

- Men jeg regner med å bli mye på farten i den nye jobben. Det første jeg skal og må gjøre er å gjøre meg godt kjent med Helgeland og helgelendingene. Jeg gleder meg til både å se, treffe og høre på menneskene som bor der, for jeg skjønner at engasjementet er stort, sier Torbjørn Aas.

Bred erfaring

Han kommer fra Steinkjer, og har befalsutdanning fra forsvaret (infanteriet). Han er politiutdannet fra Politihøgskolen i Oslo (1992-1995), og har i tillegg studier i offentlig administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (1997-1998), som endte med masterutdanning (2002-2004) fra Copenhagen Business School. Han har videre studier i offentlig politikk fra NTNU (1991-1992), styrearbeid fra BI (2014), og beredskap og krisehåndtering ved Forsvarets Høgskole og Politihøgskolen (2012-2013) og har gjennomført topplederprogram både innenfor politiet og helseforetakene. Yrkeserfaringen i tillegg til de to topplederjobbene i helseforetak består blant annet av å ha vært politimester i Vest-Finnmark, politibetjent i Oslo politidistrikt, hovedverneombud i Oslo politidistrikt, økonomisjef i Oslo politidistrikt og arbeid ved Forsvarets overkommando. Han sitter også i styret i Redd Barna i Norge og Trøndelag Idrettskrets.

