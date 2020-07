Familien til den gravide kvinnen som døde fortviler

Nyheter

En gravid kvinne i 20-årene og hennes ufødte barn døde på Sykehuset Namsos. Kvinnen fikk ikke forsvarlig helsehjelp, slår Fylkesmannen fast.

Hendelsen skjedde 21. mars. Fylkesmannen i Trøndelag fikk i oppdrag av Helsetilsynet å undersøke hendelsen, skriver NRK.

Brøt forsvarlighetskravet

– Sykehuset har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, som betyr at den helsehjelpen som ble gitt til henne, ikke er i tråd med det som forventes etter ferske helselovgivninger, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

Kvinnen, som opprinnelig kommer fra Brønnøysund, hadde store smerter da hun ble innlagt. Det ble tatt flere prøver, og ingen av dem viste unormale resultater. Det ble derfor antatt at smertene var forårsaket av forstoppelse.

Fylkeslegen vil ikke uttale seg om dødsårsaken, men sier at det var en konsekvens av at kvinnen ble operert sent.

Har mistet tillit

Hennes mor, Siv Heimstad, sier til NRK at hun daglig gjennomgår en en kamp for å prosessere tapet av sin egen datter.

– Ingen skal miste sitt eget barn, og i hvert fall ikke på denne måten. Hun ble pint til døde, sier Heimstad til NRK.

Hun sier videre at hun har mistet all tillit til Sykehuset Namsos. Fungerende administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, sier til NRK at de innser at de ikke gjorde nok og fikk tatt den viktigste undersøkelsen som viste hva som faktisk var problemet før det var for seint.





