I slutten av mai, da bibliotek og kino ble åpnet igjen, ble det sagt at svømmebassengene fortsatt ville måtte holde stengt fram til midten av august. Nå sier sjef for Kulturbadet, Odd Arnold Skogsholm, at det kan ta enda mer tid før folk igjen kan få seg en dukkert innomhus.