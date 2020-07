Storkontrakt inngått for ombygging til elektriske ferjer

Nyheter

Norges største ferjesamband elektrifiseres. Det er Torghatten ASAs datterselskap Bastø Fosen som opererer sambandet Horten-Moss.

Millionkontrakt

Kontrakten har en samlet verdi på rundt 300 millioner kroner, og det er to av hovedfergene, Bastø IV og Bastø VI, som skal gjøres om til helelektrisk drift.

– Dette er veldig gledelig, sier administrerende direktør ved Westcon Yards, Øystein Matre. Dette er en stor og viktig kontrakt for oss som konsern. Vi setter pris på tilliten Bastø Fosen gir oss, sier Matre i en pressemelding.

Den første fergen vil starte ombyggingen i februar 2021 ved Westcon Yards i Ølensvåg. Planlagt ombyggingstid er fire og en halv måned. Neste ferge kommer inn for ombygging høsten 2021.

Bruker 8,5 millioner liter diesel

Bastø Fosen transporterer mer enn 3,7 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy hvert år. Det er rundt 36 000 fergeavganger i året mellom Horten og Moss, med et samlet dieselforbruk på rundt 8,5 millioner liter. I tillegg til elektrifiseringen av to av de eksisterende fergene, har Bastø Fosen gått til anskaffelse av en ny elektrisk drevet ferge. Når alle de tre hovedfergene på sambandet opererer helelektrisk, vil dette redusere drivstofforbruket med 75 prosent.

Løsningen for oppgradering og elektrifisering er utviklet i tett samarbeid mellom Bastø Fosen og The Norwegian Ship Design Company. Dette er et uavhengig designselskap med høy kompetanse innen null- og lavutslippsløsninger.

– Vi ser frem til videre samarbeid med Bastø Fosen og Westcon Yards, sier daglig leder i TNSDC, Gjermund Johannessen.

Tror utviklingen fortsetter

Direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen gleder seg over at de i fremtiden kan kjøre på strøm fremfor diesel.

– Westcon Yards vant denne kontrakten i sterk konkurranse med andre nasjonale og internasjonale verft. De har gode referanser på komplekse ombygginger innen ulike typer fartøy. Tillit, miljøvennlige løsninger og forutsigbarhet er viktig for oss og derfor er vi meget godt fornøyd med å plassere denne ordren hos Westcon Yards. Vi synes også det er meget gledelig at løsningene for oppgradering og selve ombygningen til helelektrisk drift av våre hovedferger gikk til et norsk designselskap og norsk verft. Dette sikrer norske arbeidsplasser og kompetansemiljø, sier admistrerende direktør i Bastø Fosen, Øyvind Lund.

Øystein Matre mener Westcons satsing på grønne løsninger for skipsfarten er en utvikling som kommer til å fortsette i tiden fremover og selskapet har ambisjoner om å være det ledende verftsgruppa i Norge.