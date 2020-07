Setter inn ekstraferje som tar 105 biler

Nyheter

Fra og med onsdag kommer ei ekstra ferje inn i drift på Helgeland. Ferja er hentet fra Trondheim og tar 105 biler. Den økte kapasiteten vil løse mange av utfordringene vi har sett i området de siste ukene, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Det er FosenNamsos Sjø AS som leier ut til fylket, men er en del av Torghatten-konsernet, sier Stein Andre Herigstad-Olsen som er direktør i både Torghatten Trafikkselskap og FosenNamsos Sjø AS til BAnett.

Går direkte

Ferja skal gå i direkterute mellom Tjøtta og Forvik. I tillegg flyttes ferjer for å få ned ventetidene også på andre strekninger. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen berømmer ferjerederiene og mannskap for innsatsen og evnen til å snu seg rundt og finne løsninger.



– Vi er velsignet med verdens fineste kyst, og når vi i tillegg har hatt Norges fineste vær den siste måneden, så er det klart at mange ønsker å reise til Nordland. Dette har overgått alle forventninger, sier fylkesråden for transport og infrastruktur i Nordland i en pressemelding.

Han er veldig godt fornøyd med at de enorme mengdene norske turister kommer til Nordland, men selv med alle ferjer i fylket i drift, og mange ekstraturer, har det vært for liten kapasitet for alle som vil oppleve Helgeland.

Imponert over mannskapene

Nå lover værmeldingene godt vær også videre fremover, og når det onsdag åpnes opp for turister fra andre land i Europa, så er det blant annet meldt om stor pågang fra tyskere som ønsker seg til Norge. Løsningen som er funnet inkluderer imponerende fleksible og konstruktive fergemannskap og selskaper, sier Bentzen.

– Jeg er imponert over at både mannskap og selskapene er villige til å strekke seg veldig langt for å løse problemene for de reisende. Ingen kjenner bedre hvor skoen trykker enn mannskapene på de forskjellige strekningene. Vi er helt avhengige av dem for å få løst problemene, og nå fortjener de virkelig skryt, mener fylkesråden. I tillegg har ledelsen i Boreal og Torghatten vært svært konstruktive og lett med lys og lykter etter gode løsninger.

– Det er godt å vite at vi har slik kompetanse og gode ressurser å spille på i jobben med å gi reisende et godt tilbud i et område der det ikke finnes andre gode alternativer enn ferje, sier en lettet Bentzen.

3,3 millioner ekstra til sommerferje

For å få til denne løsningen har fylkesrådet i Nordland satt av 3,3 millioner kroner ekstra. Det gir blant annet en ekstra ferje med god kapasitet på Helgeland. Mannskap på andre ferjer må innstille seg på å jobbe på andre ruter enn de har til vanlig, i tillegg til at trafikken de må håndtere er formidabel, også sammenlignet med tidligere somre.

– Ja, situasjonen mannskapet står i dette året kan virkelig ikke sammenlignes med tidligere, men alt i alt skal vi være storfornøyde med at så mange flere nordmenn oppdager Nordland. Så håper jeg at turistene ikke lar seg skremme av å måtte stå i ferjekø. Det er tross alt slik lokalbefolkningen reiser hele året, med risiko for å måtte stå over ferjer. Så forhåpentligvis opplever turistene det mer som et kuriøst og sjarmerende ferieminne, enn som et problem, håper Bentzen.

Godt samarbeid

Både Torghatten og Boreal er også lettet over at en løsning nå er på plass.

– Torghattenfamilien er veldig glad og stolt for at vi i godt samarbeid med fylkeskommunen og Boreal har klart å få til et forsterket ferjetilbud. En spesiell takk går til folkene på ferjene og i administrasjonene som har lagt ned og gjør en formidabel innsats for å få våre gjester frem, sier administrerende direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap. Han synes det er veldig hyggelig at så mange folk ønsker å se vakre Helgeland og håper alle gleder seg til å nyte noen av verdens vakreste ferjereiser.

Boreal sjø ser også på det som veldig positivt for Nordland at så mange ønsker å besøke fylket.

– Mange har jobbet på spreng for å få til gode løsninger for at de reisende skal komme seg fram, og vi er glade for at vi sammen med Nordland fylkeskommune og Torghatten nå har klart å øke kapasiteten i regionen. Jeg vil rette en stor takk til våre mannskaper. De står på hver dag for å frakte våre passasjerer trygt fram, og har vært viktige bidragsytere i prosessen med å finne gode løsninger for de reisende, sier daglig leder i Boreal Sjø, Steinar Mathisen.

