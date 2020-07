Moondog Jam åpner Lokal200-festival i kveld

Nyheter

– Det blir bra stemning hver kveld, melder daglig leder i Vega Media, Nils Gullsvåg i en pressemelding.

Festivalen er et initiativ fra Komp Event og Vega Media.

Riggingen ble gjort på søndag av en ivrig gjeng som har sterke bånd til Rootsen.

– Vi vil kunne ta i mot 200 publikummere på en god måte.

Alle konserter blir send på nett

Konsertene denne uka vil bli streames på Sør-Helgeland Digitalscene.

– Her kan man da bidra med et frivillig vippsbidrag. For å få tilgang til konsertene på nett må man kjøpe en streamebillett i Hoopla.

Åpner med Moondog Jam

Moondog Jam åpner festivalen mandag kveld.

– Det er bandet som aldri er likt fra konsert til konsert, da nye medlemmer og gjester dukker opp i lineupen rett som det er. Bandet vil spille slagere bra «The Band», Van Morrison og andre storheter i amerikansk musikkhistorie

Han meddeler at det fortsatt er billetter igjen og det er mulighet for å kjøpe billetter i døra.