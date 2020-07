Hurtigruten trapper opp: 14 av 16 skip skal seile igjen

Nyheter

I en pressmelding opplyser Hurtigruten at opptrappingen betyr at de aller fleste sjøfolkene som var permittert i Hurtigruten vil være tilbake i jobb i løpet av september.

- Responsen da vi startet seilingene igjen i juni var overveldende. Både gjester, mannskap og lokalsamfunnene langs kysten er glade for at vi seiler igjen. Etter hvert som reiserestriksjonene og innreisereglene nå blir endret, fortsetter vi opptrappingen mot vanlig drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i pressemeldingen.

Hjertelig gjensyn med Hurtigruten BMK og ordfører Eilif Trælnes sto på kaia sammen med flere tilskuere da hurtigruta la til kai torsdag ettermiddag.

Verdens første i drift etter korona

Han understreker at opptrappingsplanen forutsetter at de internasjonale reiserestriksjonene blir opphevet, og at utenlandske reisende kan reise til og fra Norge.

- Det er bra å se at mange gjør alvor av planene om norgesferie i sommer. Men nordmenn vil aldri kunne dekke inn for bortfallet av utenlandske gjester, sier Skjeldam.

Åtte av ti Hurtigruten-gjester kommer fra land utenfor Norge. Det betyr at inntektene denne sommeren trolig vil falle med over 80 prosent, anslår selskapet. Rundt 400 landansatte på Hurtigrutens kontorer både i Norge og utlandet er fortsatt permittert.

MS Finnmarken ble verdens første cruiseskip i drift etter koronakrisen da hun seilte fra Bergen 16. juni. Med strenge smittevernregler og redusert kapasitet seiler Hurtigruten nå med fire skip i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Innen utgangen av september planlegger Hurtigruten å sette samtlige 11 skip tilbake i drift igjen.

- Dette er resultatet av knallhardt lagarbeid gjennom flere måneder. Det betyr ikke at krisen er over, og det betyr ikke at vi vil seile med fulle skip gjennom sommeren og høsten som vi pleier. Men det betyr at vi for alvor kan rette blikket fremover, sier Skjeldam.

Starter ekspedisjonscruise igje

Samtidig trapper selskapet også opp ekspedisjonscruisevirksomheten. Med en rekke seilinger til de britiske øyene i september, hevder Hurtigruten å være det første cruiserederiet med avganger fra Storbritannia i sommer.

I tillegg tilbyr Hurtigruten ekspedisjonsseilinger fra Tromsø til Svalbard med MS Roald Amundsen, fra Longyearbyen med MS Spitsbergen og langs norskekysten fra Hamburg med det nye hybridskipet MS Fridtjof Nansen.

Slik skal skipene settes tilbake i drift



* Alle 11 skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes skal etter planene være tilbake drift innen 30. september. I dag seiler Hurtigruten med fire skip i ruten, og MS Polarlys blir femte skip fra 20. Juli. Derfra trappes trafikken etter planen gradvis opp skip for skip.

Skipene følger den vanlige ruteplanen med anløp i 34 havner.

* Hurtigruten setter inn det de omtaler som verdens første hybriddrevne cruiseskip, MS Roald Amundsen, på spesialseilinger fra Tromsø via Bjørnøya til Svalbard i sommer.

*MS Spitsbergen skal i hele sommer seile kortcruise på Svalbard ut fra Longyearbyen.

* Hurtigruten vil gjennomføre flere kortere seilinger på De britiske øyene tidlig i høst, spesielt rettet mot det britiske markedet.

* MS Fridtjof Nansen seiler i hele sommer ekspedisjonscruise fra Hamburg til norskekysten. Reiserestriksjoner gjør foreløpig at gjestene ikke kan gå i land. Ruten er lagt opp slik at gjestene så fort restriksjonene lettes igjen kan tilbys aktiviteter på land i samarbeid med lokale aktører.