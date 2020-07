Nyheter

I forrige uke meldte Helgeland Kraft Nett at de i høst bytter navn til Linea. Kundeansvarlig Frode Dorp i Helgeland Kraft Nett forteller at selskapet hadde gjennomført grundig prosess for å finne nytt navn, og at både eksterne og interne ressurser ble brukt. Men til slutt var det altså en av selskapets egne som fikk tilslaget på sin idé.