Endrer straffen for ulovlig fiske til inntil fem års fengsel

Nyheter

I en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet står det at det hvert år avdekkes mange tilfeller av ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette gjør at tallet på gytefisk i elvene blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå målet for forvaltning av bestandene.

– Ulovlig fiske etter laksefisk er en alvorlig form for miljøkriminalitet som har store konsekvenser for sårbare stammer av anadrome laksefisk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Statens naturoppsyn tok ni ulovlige garn i pinsen Oppsynsmann Runar Omnø opplyser at det er gjennomført både naturoppsyn, kontroll på ferdsel i verneområder og lakseoppsyn i pinsehelgen.

Fengselsstraff for grove brudd

Endringene i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven skal være et viktig steg for å styrke innsatsen mot ulovlig fiske. Forslaget går blant annet ut på å øke strafferammen fra inntil to år til inntil fem års fengsel ved grove brudd loven. Dette håper myndighetene vil gi et tydelig signal på hvor alvorlig ulovlig fiske etter laks er.

Med dette blir strafferammen tilsvarende lik den i naturmangfoldsloven.

Beslag av redskap

I tillegg kommer det også nye administrative reaksjoner som beslag i redskap for å stoppe ulovlig fiske og gebyr ved brudd som alternativ til strafferettslig bot. Det er også foreslått utvidet mulighet til å gjøre inndraging av redskap og til å kunne midlertidig nekte registrering av redskap i inntil to år.

Departementet sier de ansatte i Statens naturoppsyn gjør en særdeles viktig jobb langs kysten med å slå ned på ulovlig fiske.

Ulovlig garn i Langfjorden "Noen" setter garn i vernet fjord.

Politiet tok beslag i seks ulovlige garn Men lovens lange arm vil ikke bruke tid på å etterforske saken og finne garneierne.

Tatt for tyvfiske Tok 25-30 kilo laks, under elgjakta.