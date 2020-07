Skogsholmen Gjestehus har åpnet for sesongen

Nyheter

Skogsholmen gjestehus drives av Grete Bang og Ingrid Skjellerud Andreassen. Gjestehuset ligger på øya Skogsholmen midt ute i verdensarvslandskapet. Her tilbyr de overnatting og lokal mat, samt mulighet for større tilstelninger ved bestilling. Om man vil ta seg en tur kan man ta hurtigbåten fra enten Vega eller Sandnessjøen eller bruke egen båt for så å benytte en av de to gjestebryggene.