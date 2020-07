Prøvesvar negative - Sandnessjøen sykehus tilbake i normal drift

Nyheter

Helgelandssykehuset opplyser i en pressemelding onsdag at de samme dag fikk svar på prøven som viser at den svenske vikarsykepleieren ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har utviklet antistoff mot covid-19. Påviste antistoffer er forenelig med tidligere gjennomgått infeksjon. Alle tester gjort av ansatte og pasienter har vært negative.

- Vi er glade for å konstatere at ingen av våre pasienter eller ansatte har fått påvist smitte. Vi tar umiddelbart opp ordinær drift ved sykehuset i Sandnessjøen, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF.

Hun legger til at det har vært krevende dager siden fredag da mulig koronasmitte i Helgelandssykehuset i Sandnessjøen ble påvist.

- Personellet i sykehuset skal alle ha ros for måten de har taklet situasjonen på. Det er et godt bevis på at vi har gode rutiner og prosedyrer, og ikke minst kompetente ansatte, når slike hendelser inntreffer, sier Hulda Gunnlaugsdottir.