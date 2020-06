Tre av fire sier nei til utenlandske turister i sommer

Nyheter

Tre av fire nordmenn sier i en ny undersøkelse at de ikke vil åpne Norge for utenlandske turister i sommer.

Regjeringen åpnet torsdag opp for at flere turister skal kunne besøke Norge i sommer, men en fersk spørreundersøkelse fra Opinion viser at nordmenn flest er skeptiske til grenseåpningen.

Kun 15 prosent av de spurte stiller seg positive til en åpning for at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge, mens hele 75 prosent ikke ønsker det.

Undersøkelsen med rundt 1.000 respondenter er en del av Opinions norsk koronamonitor og ble gjennomført i helgen.