Coronaviruset påvist i sykehuset i Sandnessjøen

Nyheter

Sykehuset har derfor stengt sin kirurgiske avdeling, og 15 pasienter er isolert i grupper i avdelingen, melder Helgelandssykehuset like over midnatt natt til lørdag.

Svensk vikar

- Resultatet av testen av sykepleieren, som er innleid svensk vikar, ble klar fredag. Vi satte da umiddelbart i verk tiltak i henhold til de planer Helgelandssykehuset har for håndtering av coronasmitte, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset arbeider nå for fullt med smittesporing, og vil varsle fortløpende pårørende og kommuner som har pasienter som har vært til behandling på kirurgisk avdeling i Sandnessjøen. Vedkommende er ikke syk, men bærer viruset og ble testet på nytt fredag kveld for å avdekke om det er snakk om en falsk positiv test. Resultatet foreligger tidligst lørdag kveld.

- Vi arbeider for fullt med å skaffe oversikt over og kartlegge omfanget av pasientkontakt sykepleieren har hatt. Det samme gjelder ansatte som har vært i kontakt med den smittede. Per fredag kveld vet vi ikke omfanget av smitten, sier Tore Bratt.

Rana overtar

For sykehuset i Sandnessjøen betyr smitten at kirurgisk avdeling i plan 5 er stengt ned. Dette er planet i sykehuset som er forberedt til å behandle coronasmittede pasienter. De ansatte ved avdelingen testes fortløpende, og er satt i karantene. Akuttkirurgiske pasienter fra Helgeland skal på grunn av smitten behandles ved Helgelandssykehuset Mo i Rana inntil situasjonen er avklart.

Den øvrige aktiviteten ved sykehuset i Sandnessjøen opprettholdes foreløpig som normalt.

