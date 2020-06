Konkurransetilsynet godtar banksamarbeid

Nyheter

Den nye lokalbanken heter fra neste år SpareBank 1 Helgeland.

Kjøper bankvirksomheten

Helgeland Sparebank (HSB) kjøper bankvirksomheten til Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) på Helgeland. Banken blir da en del av Sparebank 1 Alliansen, samtidig som HSB kjøper seg inn i noen av SNNs datterselskap. Sparebank 1 Nord-Norge skal samtidig bli en langsiktig eier i HSB med 19,99 prosent av egenkapitalbevisene og Helgeland Sparebank skal tre inn i Sparebank 1-alliansen ved å bli en del av SamSpar.

Det understrekes i pressemeldingen fra Helgeland Sparebank at dette er et forretningsmessig samarbeid på tjenestesiden for å være rustet til økt internasjonal konkurranse. Bankene skal fremdeles konkurrere seg imellom

– Som forventet

Konkurransetilsynet har klarert gjennomføringen av transaksjonen mellom Helgeland Sparebank og SpareBank 1 Nord-Norge (SNN), skriver Helgeland Sparebank i en pressemelding. Det vil si at Helgeland Sparebank om ett års tid vil være SpareBank 1 Helgeland. Det skjer ved at Helgeland Sparebank overtar kunder og kontorer på Helgeland, mens SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig deleier i lokalbanken.

– Som forventet godkjente konkurransemyndighetene transaksjonen og det strategiske og framtidsretta samarbeidet som vi skal ha med SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 alliansen. Vi vet at den store konkurransen kommer fra de nasjonale og internasjonale gigantene, som flytter ressurser og beslutninger ut av regionen, men fremdeles kjemper hardt om kundene. Ved å samarbeide i Nord-Norge, sikrer vi at vi er en lokal bank med hovedkontorfunksjoner som har samme visjon og med lokal styring og nærhet, sier Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank.

Helgeland Sparebank har fra i mars og frem til nå jobbet med prosjektorganiseringen og etablering av de ulike delprosjekter. Nå når bankene har fått klarsignal fra Konkurransetilsynet er det mulig å gå fra planlegging til gjennomføring og dermed jobbe målrettet for å finne de beste løsningene for ansatte og kunder. Det er også fritt fram å kommunisere samarbeidet, og dermed starter jobben med å formidle i faser hva dette i praksis betyr for kundene.

–Vi er nå enda ett skritt nærmere i å realisere en sterkere lokalbank som skal styrke innsatsen for lokalbefolkningen og næringslivet på Helgeland. Den nye banken vil ha den samme drivkraft for vekst på Helgeland, men vil være sterkere, mer fremtidsrettet og tilby bedre og bredere produkter, sier Nordgaard.

Ikke en fusjon

Det skal fortsatt være to separate banker, men nå under samme overbygning i SpareBank 1-alliansen. Løsningen som er valgt er skreddersydd Helgeland og Nord-Norge. Dette er ikke en fusjon, overtakelse eller et oppkjøp, men det bankene kaller et strategisk samarbeid i Nord-Norge.

–Dette er bra for Helgeland og Nord-Norge fordi landsdelen trenger gode finansaktører med rotfeste i landsdelen vår. Vi sikrer en lokal bank med hovedkontorfunksjoner og lokal styring, samtidig som kundene beholder sin rådgiver og nærheten til dem, samlet i et enda bredere og sterkere lag, sier Nordgaard.

