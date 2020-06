Enighet om utbetaling i millionklassen etter skredene i Tosbotn

Nyheter

Den 1. og 2. april 2016 gikk det to skred i Tosbotn, som medførte omfattende skader på fylkesvei 76. Denne veien er eid av Nordland fylkeskommune. Helgeland Kraft Vannkraft AS bygget på samme tid inntakstunnelen til Bjørnstokk kraftverk i området, og skredene medførte omfattende skader på de utførte byggearbeidene, og førte videre til komplikasjoner for selskapets prosjekter i området.