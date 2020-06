Mann i 80-årene døde

Nyheter

Politiet i Nordland melder i en pressemelding søndag kveld at en mann i 80-årene er omkommet i Vevelstad.

Klokken 11.50 søndag ble hjerte-lunge-redning satt i gang på mannen.

- Kort tid forut hadde han lagt på svøm for å hente sin egen båt som var på rek. Kona så fra land at han fikk problemer med å holde hodet over vannet. Kona fikk ham opp på land, og sammen med helsepersonell som tilfeldigvis var på stedet ble det satt i gang hjerte-lungeredning. Klokken 13.10 ble mannen dessverre erklært død av lege, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt.

Politiet er nå ferdige på stedet med sine undersøkelser. Så langt er det intet som tyder på annet enn at dette dreier seg om en ulykke eller sykdom. Rutinemessig vil det bli foretatt obduksjon for å fastslå dødsårsaken. Avdødes kone ivaretas av helsevesenet. Øvrige pårørende er varslet, ifølge politiet.