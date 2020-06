Slutt med tomme seter for flyselskapene

Nyheter

Dette bringer Norge på linje med regelverket til EU. Det har i Norge vært krav om tomme midtseter siden 28. april.

Kan bruke alle setene

Klokken 15.20 kom bekreftelsen fra Samferdselsdepartementet, hvor samferdselsminister Knut Arild Hareide opplyser at det skal være tillatt å bruke alle setene i flyet, men at flyselskapene tilrettelegger for avstand der det er mulig.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt å opprettholde anbefalingen om tomt midtsete da det vurderes at det vil gi minst risiko for smittespredning på fly, men viser samtidig til at dersom man likevel velger å fylle flyene helt er det viktig å opprettholde avstandsanbefalingen ellers på reisen.

Munnbind ikke pålagt

– Luftfartsbransjen er en internasjonal bransje, og vi er nå i en fase der vi gradvis åpner opp og trapper ned på tiltakene. Vi mener at blokkering av midtsete over tid kan være såpass utfordrende for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi nå har, kan lempe på dette og fremdeles ha kontroll på smittespredningen. Bruk av munnbind blir ikke en del av myndighetens råd nå. Det kan flyselskapene avgjøre selv, sier helseminister Bent Høie.

De øvrige smittevernanbefalingene i forbindelse med flyreiser gjelder fortsatt.

– Det er viktig at avstandsanbefalingen følges ellers på reisen og at vi fremdeles følger de grunnleggende smittevernrådene. Et av de viktigste tiltakene er fortsatt at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme, sier Hareide.