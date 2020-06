Millioner til nye idrettsanlegg

Nyheter

Pengene går til 80 anlegg i 27 kommuner i Nordland.

- Fylkesrådet har i sin vurdering lagt vekt på en god geografisk fordeling av anlegg for ulike idretts- og aktivitetsformer. Dette i tråd med intensjonene i idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune, fylkeskommunens egne retningslinjer og kommunenes egne prioriteringer. Vi har også rettet oss etter Departementets henstilling om å ivareta idrettslag med store økonomiske byrder på ferdige eller påbegynte anlegg - som krisetiltak, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helèn Haukland (KrF).